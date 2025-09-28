Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лутфуллин ответил, как Мишин отнёсся к его желанию катать «Крёстного отца»

Лутфуллин ответил, как Мишин отнёсся к его желанию катать «Крёстного отца»
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин высказался о постановке произвольной программы на сезон-2025/2026 под музыку из фильма «Крёстный отец».

– Как оценил премьеру программы тренер Алексей Николаевич Мишин?
– Пока ещё не успели обсудить с ним, но думаю, что наша команда удовлетворена.

– Он доволен выбором программы? Как «Крёстный отец» группы.
– Он тоже загорелся идеей, да.

– Фильм смотрели?
– К сожалению, пока не смотрел, поэтому донести полный смысл программы будет тяжеловато. Но я внутри чувствую, но что чувствую, объяснить пока не смогу, к сожалению. Фильмы я обычно, если у меня музыка из фильмов, смотрю его за день до соревнований. То есть буду смотреть перед мемориалом Панина.

– Подтверждаете своё участие на турнире?
– Да, это будет первый старт.

– Знаете распределение по этапам Гран-при?
– Что-то известно, что-то нет (смеётся), – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Гуменник единственным пошёл на пять четверных прыжков. Вот это подготовка к ОИ-2026! LIVE
Live
Гуменник единственным пошёл на пять четверных прыжков. Вот это подготовка к ОИ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android