Лутфуллин ответил, как Мишин отнёсся к его желанию катать «Крёстного отца»

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин высказался о постановке произвольной программы на сезон-2025/2026 под музыку из фильма «Крёстный отец».

– Как оценил премьеру программы тренер Алексей Николаевич Мишин?

– Пока ещё не успели обсудить с ним, но думаю, что наша команда удовлетворена.

– Он доволен выбором программы? Как «Крёстный отец» группы.

– Он тоже загорелся идеей, да.

– Фильм смотрели?

– К сожалению, пока не смотрел, поэтому донести полный смысл программы будет тяжеловато. Но я внутри чувствую, но что чувствую, объяснить пока не смогу, к сожалению. Фильмы я обычно, если у меня музыка из фильмов, смотрю его за день до соревнований. То есть буду смотреть перед мемориалом Панина.

– Подтверждаете своё участие на турнире?

– Да, это будет первый старт.

– Знаете распределение по этапам Гран-при?

– Что-то известно, что-то нет (смеётся), – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.