Самсонов — о курьёзном падении перед произвольной: стал больше нервничать

Двукратный чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов прокомментировал своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

«Курьёз на ровном месте в начале? По моим ощущениям, стал больше нервничать из-за этого падения. Поправлял конек, зубцом зацепился за лёд.

Обе мои программы ставил Никита Михайлов. Про короткую вчера сказали, что многим понравилось. В произвольной у меня быстрый темп, накаляется к концу, там уже прям рок. Это непросто скатать, но буду стараться, спасибо Никите за постановки», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.