Дикиджи рассказал, что выступит на мемориале Панина-Коломенкина и на Гран-при в Омске

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи после проката произвольный программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге рассказал, что выступит на мемориале Панина-Коломенкина и на Гран-при в Омске.

Дикиджи в ПП исполнил четверной лутц, четверной флип (устоял), четверной сальхов, одинарный сальхов («бабочка»), тройной аксель, тройной лутц – двойной аксель.

В контрольных прокатах принимают участие фигуристы Николай Угожаев, Даниил Самсонов, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Пётр Гуменник. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.