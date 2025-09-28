Только Гуменник пошёл на пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты произвольной программы сборной России у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с контентом всех выступивших фигуристов.
Глеб Лутфуллин. Контент: четверной сальхов, тройной аксель – тройной тулуп, двойной тулуп («бабочка»), четверной сальхов, четверной сальхов, четверной лутц, тройной лутц. Музыка: из к/ф «Крёстный отец».
Николай Угожаев. Контент: четверной флип, четверной тулуп, четверной флип – двойной аксель, тройной аксель, четверной лутц, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц. Музыка: The Sound Of Light — Teodor Currentzis.
Даниил Самсонов. Контент: двойной лутц («бабочка»), тройной лутц, тройной аксель, тройной флип, четверной сальхов (падение), тройной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – двойной аксель. Музыка: House of the Rising Sun — Heavy Young Heathens.
Владислав Дикиджи. Контент: четверной лутц, четверной флип (устоял), четверной сальхов, одинарный сальхов («бабочка»), тройной аксель, тройной лутц – двойной аксель. Музыка: Ночь на Лысой горе — Модест Мусоргский, Bel Suono.
Марк Кондратюк. Контент: четверной лутц (степ-аут), четверной тулуп, тройной аксель, тройной аксель – двойной аксель, четверной сальхов, четверной сальхов, тройной лутц (степ-аут). Музыка: из к/ф «Список Шиндлера».
Пётр Гуменник. Контент: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов (степ-аут + касание руками), четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц – тройной риттбергер. Музыка: из к/ф «Онегин».