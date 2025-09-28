Дикиджи: сегодня я катал немного облегчённый вариант произвольной программы

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал свой прокат произвольный программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Дикиджи исполнил четверной лутц, четверной флип (устоял), четверной сальхов, одинарный сальхов («бабочка»), тройной аксель, тройной лутц – двойной аксель.

«Сегодня катал немного облегчённый вариант произвольной программы, третий прыжок должен быть с тулупом, но я сделал только сальхов сегодня. Хотел сделать акцент на программе, а не на технике, поэтому что хотел, то выполнил», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.