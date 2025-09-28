Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Владислав Дикиджи: многие игрушки со льда отдаю детям. Могу назвать себя добрым человеком

Владислав Дикиджи: многие игрушки со льда отдаю детям. Могу назвать себя добрым человеком
Комментарии

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи после проката произвольный программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге объяснил, почему считает себя добрым человеком.

Дикиджи в ПП исполнил четверной лутц, четверной флип (устоял), четверной сальхов, одинарный сальхов («бабочка»), тройной аксель, тройной лутц – двойной аксель.

«Программа называется сердце, про помощь людям. Возможно, отчасти этот образ мне подходит. Игрушки со льда я многие отдаю детям, потому что не могу всё забрать. То, что могу запихать, то и забираю. Добрым человеком себя назвать могу», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Материалы по теме
Гуменник единственным пошёл на пять четверных прыжков. Вот это подготовка к ОИ-2026! LIVE
Live
Гуменник единственным пошёл на пять четверных прыжков. Вот это подготовка к ОИ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android