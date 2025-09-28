Владислав Дикиджи: многие игрушки со льда отдаю детям. Могу назвать себя добрым человеком

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи после проката произвольный программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге объяснил, почему считает себя добрым человеком.

Дикиджи в ПП исполнил четверной лутц, четверной флип (устоял), четверной сальхов, одинарный сальхов («бабочка»), тройной аксель, тройной лутц – двойной аксель.

«Программа называется сердце, про помощь людям. Возможно, отчасти этот образ мне подходит. Игрушки со льда я многие отдаю детям, потому что не могу всё забрать. То, что могу запихать, то и забираю. Добрым человеком себя назвать могу», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.