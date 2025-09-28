«Стало так хорошо на душе». Гуменник — о том, что оставил «Онегина» на второй сезон

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник высказался о решении вернуть произвольную программу сезона-2024/2025 на олимпийский сезон.

«Я вспомнил Евгения Онегина, и мне стало так хорошо на душе, что я снова буду кататься с этой произвольной программой. И теперь думаю, что это был хороший выбор», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

На контрольных прокатах Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов (степ-аут + касание руками), четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц – тройной риттбергер.