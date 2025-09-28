Самсонов — об уходе от Тутберидзе: тяжело отпускать то, что стало родным

Российский фигурист Даниил Самсонов ответил на вопрос о своём уходе от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Очень трудно, потому что в предыдущем штабе я очень долго катался. Всегда тяжело отпускать то, что тебе стало родным. Было очень-очень трудно. Но как сложилось, так сложилось. Надеюсь, всё к лучшему. Буду стараться теперь добиваться лучших результатов, чем те, которые у меня есть сейчас.

У нас всё на позитиве в новой группе. Спасибо большое Марку Кондратюку. Я не был почти ни с кем знаком. Но Марк мне помог обосноваться в новом тренерском штабе. Спасибо ему большое за это», — сказал Самсонов в эфире Первого канала.