Фигурное катание

Кондратюк — о ПП под «Список Шиндлера»: самый сложный образ в жизни, который я катал

Кондратюк — о ПП под «Список Шиндлера»: самый сложный образ в жизни, который я катал
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк и его тренер Светлана Соколовская высказались о новой произвольной программе фигуриста под музыку из фильма «Список Шиндлера».

Кондратюк: Самый сложный образ в жизни, который я катал. Эта программа ставилась дольше предыдущих и музыку искали дольше всего. Но, надеюсь, это того стоило. Для меня драму тяжелее показать, чем комедию.

Соколовская: Мне тяжело говорить. У меня ком в сердце. Я прошу людей помнить историю. И добро всегда победит. Я очень рада, что эту программу вы увидели первые, мы будет над ней работать.

(О том, почему отказались от пяти четверных, как на прошлых контрольных прокатах). Мы сделали выводы после того сезона и хотим подойти к главным стартам лучше, — сказали Кондратюк и Соколовская в эфире «Первого канала».

