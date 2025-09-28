Кондратюк о «Списке Шиндлера»: не катаю какого-то конкретного человека, программа о памяти

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк прокомментировал свою произвольную программу на сезон-2025/2026 под музыку из фильма «Список Шиндлера».

«Всё нормально. Были нюансы в плане элементов, есть над чем работать. Много над чем в плане катания программы, где-то чуть поменять, где-то добавить, где-то, наоборот, убрать, чтобы прийти к какому-то логичному завершению. Но в целом неплохо. Вроде неплохо.

Мой образ – я не катаю какого-то конкретного человека. Скорее, наверное, катаю саму историю. Не конкретный персонаж, не Шиндлер. Программа больше к истории, как память, о событиях, которые важно помнить и чтить. Это кардинально разные программы, сравнивая с короткой, в плане музыки, энергетики. На мой взгляд, это вообще разные произведения, разные программы. Невозможно сравнивать», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.