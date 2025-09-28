Скидки
Гуменник: на интервью часто спрашивают про Викторию Дайнеко, песни не слушал

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник высказался о творчестве певицы Виктории Дайнеко.

«Меня на интервью часто спрашивают про певицу Викторию Дайнеко. Но песни не слушал», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Вопрос Гуменнику был задан из-за того, что его тренера Веронику Дайнеко путают с певицей Викторией Дайнеко и после Пекина благодарили за подготовку певицу, а не тренера.

