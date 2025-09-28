Скидки
Кондратюк работал над новой произвольной программой с Кацалаповым в Сочи

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк рассказал, что новую произвольную программу под музыку из кинофильма «Список Шиндлера» ему помогал ставить Никита Кацалапов.

«Сложно понять? Значит, есть над чем работать. Не считаю, что при достойном прокате будет непонятно. Всё будет понятно за счёт движений, где-то мимики, где-то музыкальных акцентов. Если сейчас было не очень понятно, значит, сказалось начало сезона.

С короткой программой мне помогал Пётр Чернышёв, над произвольной работали с Никитой Кацалаповым. В августе был пару недель в Сочи, выступал в шоу Татьяны Навки. Никита тоже там выступал, мы ходили утром на тренировку и там катались. Вспоминали программу Никиты, она мне очень нравится. Она одна из моих любимых в женском катании, а программа Лены с Никитой (Никиты Кацалапова и Елены Ильиных. – Прим. «Чемпионата»), она очень сильная и очень красивая. Поэтому чтобы до такого уровня дорасти – надо много работать», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

