«Это история, её, увы, не переписать». Марк Кондратюк — о новой ПП под «Список Шиндлера»

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк ответил, тяжело ли ему морально катать новую произвольную программу, которая поставлена под музыку из кинофильма «Список Шиндлера». Кондратюк представил её на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Морально тяжело катать программу? Да, тяжело катать. Когда сильно погружаешься в историю, в тему, бывает тяжело. Но это история. К сожалению, её не переписать», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.