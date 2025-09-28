Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это история, её, увы, не переписать». Марк Кондратюк — о новой ПП под «Список Шиндлера»

«Это история, её, увы, не переписать». Марк Кондратюк — о новой ПП под «Список Шиндлера»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк ответил, тяжело ли ему морально катать новую произвольную программу, которая поставлена под музыку из кинофильма «Список Шиндлера». Кондратюк представил её на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Морально тяжело катать программу? Да, тяжело катать. Когда сильно погружаешься в историю, в тему, бывает тяжело. Но это история. К сожалению, её не переписать», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Список Шиндлера» — американская эпическая историческая драма 1993 года, снятая Стивеном Спилбергом. Она рассказывает о немецком бизнесмене и члене НСДАП Оскаре Шиндлере, спасшем более тысячи польских евреев от гибели во время Холокоста.

Материалы по теме
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Live
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android