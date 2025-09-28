Скидки
Гуменник — о произвольной «Онегин»: ещё не решили, оставим ли на Олимпиаду

Гуменник — о произвольной «Онегин»: ещё не решили, оставим ли на Олимпиаду
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник высказался о произвольной программе «Онегин».

«Обсуждали, к точному решению ещё не пришли, поэтому не могу сказать точно. Образов много, которые я бы хотел катать. Но тут не только фактор моего желания, есть то, что зрители поймут, судьям будет нравиться, я успею вкатать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты произвольной программы сборной России у мужчин. Только Гуменник пошёл на пять четверных.

