Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник — о повышенном внимании к себе: никогда такого не испытывал

Гуменник — о повышенном внимании к себе: никогда такого не испытывал
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, какие эмоции испытывает от повышенного внимания извне в последнее время.

Ранее Гуменник завоевал именную квоту на Олимпиаду-2026 в Италии. Из россиян, помимо него, на Играх должна выступить Аделия Петросян.

«Вчера был разбор, замечаний было много, но это работа судей. Я всё запоминаю, чтобы на тренировках работать над этим.

Внимание ко мне увеличилось? Да, я заметил по трибунам, какая была поддержка. Никогда этого не испытывал. Вчера все так кричали, что я немного был сбит с толку в хорошем плане», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Live
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android