Яметова рассказала, за что поругала себя после произвольной программы

Фигуристка Вероника Яметова рассказала, за что поругала себя после произвольной программы на контрольных прокатах сборной России у женщин. Спортсменке не понравилась «бабочка» на лутце в конце программы.

«Я, скорее всего, сегодня себя вообще не хвалила, поругала за сальхов, очень нелепое падение, с сальхова я вообще почти не падаю, и поругала себя за бабочку на лутце в конце программы», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты произвольной программы сборной России у женщин. В них принимают участие фигуристки Ксения Гущина, Анна Фролова, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова, Софья Муравьёва, Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Дарья Садкова и Аделия Петросян.