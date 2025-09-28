Скидки
Яметова — об ошибках в ПП: я не успела отдохнуть после соревнований

Комментарии

Российская фигуристка Вероника Яметова оценила своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной.

«Не успела после мемориала Гринькова отдохнуть, соревнования закончились в четверг, я немного подустала, но в целом я могла бы откатать лучше, чем есть. Соревнования были для меня контрольными прокатами перед контрольными прокатами, они мне помогли, я меньше волновалась перед короткой.

Сегодня, выходя на произвольную, я немного нервничала, не знаю, с чем это связано, потому что на соревнованиях я катаю уже в третий раз, проведу работу над ошибками и буду улучшаться», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

