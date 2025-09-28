Двоеглазова рассказала, сколько четверных хочет исполнять в произвольной

16-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова рассказала, сколько четверных прыжков может выполнять в произвольной программе в сезоне-2025/2026.

На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге у Двоеглазовой была попытка зайти сразу на три четверных прыжка, тулупы (один в каскаде с двойным) были чистые, но с лутца фигуристка упала.

«Сама пока не знаю, чего ждать от сезона. Я могу сделать и четыре четверных прыжка, но сейчас лучше, как я думаю, делать акцент на чистоту проката, а не на количество четверных», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.