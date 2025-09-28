Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Двоеглазова рассказала, сколько четверных хочет исполнять в произвольной

Двоеглазова рассказала, сколько четверных хочет исполнять в произвольной
Комментарии

16-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова рассказала, сколько четверных прыжков может выполнять в произвольной программе в сезоне-2025/2026.

На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге у Двоеглазовой была попытка зайти сразу на три четверных прыжка, тулупы (один в каскаде с двойным) были чистые, но с лутца фигуристка упала.

«Сама пока не знаю, чего ждать от сезона. Я могу сделать и четыре четверных прыжка, но сейчас лучше, как я думаю, делать акцент на чистоту проката, а не на количество четверных», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Материалы по теме
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Live
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android