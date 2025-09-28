Двоеглазова рассказала о своих эмоциях в программе под ABBA

16-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями после выступления под ABBA.

«Мне безумно нравится эта музыка, у меня сегодня был неплохой прокат, могу лучше, но на сегодняшний момент хорошо, я собралась после ошибки на лутце. Мне очень нравится дорожка шагов в конце, вращение, я получаю удовольствие, мне очень нравится обмен энергии с залом и судьями», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Ранее Двоеглазова представила свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят в Санкт-Петербурге. Алиса чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп.