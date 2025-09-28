«Рада, что получился четверной». Садкова оценила премьеру своей произвольной программы

Серебряный призёр чемпионата России — 2025, ученица Этери Тутберидзе 17-летняя Дарья Садкова оценила прокат своей произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Садкова исполнила четверной тулуп – двойной тулуп, двойной тулуп («бабочка»), тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп (падение), тройной флип – двойной аксель – двойной аксель.

«Ожидания от проката превзошли реальность. Не удалось прокатать так, как было задумано, но я рада снова выступать на публике, показывать новые программы. Надеюсь, что удалось передать образ, несмотря на ошибки. Рада, что получился четверной, в тройных отпустила себя, не додержала до конца. Будем работать, чтобы вместо двойного тулупа был четверной, вместо падений были чистые прыжки на выезд», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.