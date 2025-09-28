Скидки
Горбачёва сообщила, что выступит на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве

Горбачёва сообщила, что выступит на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва сообщила, что выступит на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве.

«Смешанные чувства после проката, старалась наслаждаться программой, переживала сильнее, чем вчера. Концовка получилась не такая, какую бы хотелось.

Интересный образ предложил Сергей Розанов. В начале мне не сильно понравилась музыка, но попробовала покататься и почувствовала её, решили, что надо поставить под неё.

Буду выступать на этапах в Красноярске и Москве, через две недели буду на мемориале Панина в Санкт-Петербурге», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

