Петросян с двумя «бабочками» откатала ПП на контрольных прокатах сборной России

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты произвольной программы сборной России у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с контентом всех выступивших фигуристок.

Ксения Гущина. Контент: двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной сальхов, тройной флип, тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер. Музыка: Come Together — Ferruccio Spinetti & Petra Magoni.

Анна Фролова. Контент: тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц, тройной флип, тройной сальхов. Музыка: Miracle — Sarah Brightman.

Алиса Двоеглазова. Контент: четверной лутц (падение), четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип. Музыка: Money, Money, Money — Christian Reindl / Dancing Queen — Piano Queen / Gimme! Gimme! Gimme! — ABBA.

Вероника Яметова. Контент: тройной лутц – тройной тулуп, тройной сальхов (падение), тройной риттбергер, двойной аксель, двойной лутц («бабочка») – двойной аксель – двойной тулуп, тройной флип – двойной тулуп, тройной флип. Музыка: Min Modir — Eivor / Aina — Vartra / Terra — Tanxugueiras.

Софья Муравьёва. Контент: тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, одинарный риттбергер («бабочка»), тройной сальхов, тройной лутц, тройной флип, двойной аксель. Музыка: A Model of the Universe — Johann Johannsson / Fuel to Fire — Agnes Obel / Marvel — Ryan Taubert.

Дарья Садкова. Контент: четверной тулуп – двойной тулуп, двойной тулуп («бабочка»), тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп (падение), тройной флип – двойной аксель – двойной аксель. Музыка: League Of Legends, 2WEI & Edda Hayes / Balder — Power-Haus.

Алина Горбачёва. Контент: тройной сальхов – двойной тулуп, тройной флип, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц (падение), тройной риттбергер – двойной тулуп (падение). Музыка: из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Софья Акатьева. Контент: тройной лутц – тройной тулуп, двойной лутц («бабочка»), тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип – двойной аксель – двойной тулуп, тройной флип – двойной тулуп, тройной сальхов. Музыка: из к/ф La Terre vue du ciel — Armand Amar / Toccata — Power-Haus.

Аделия Петросян. Контент: тройной лутц – двойной тулуп, одинарный риттбергер («бабочка»), двойной аксель, двойной сальхов («бабочка»), тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип. Музыка: Nocturne No. 1 in D Minor — Jon Batiste / Yo Soy Maria — Milva.