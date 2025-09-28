Скидки
Акатьева рассказала, как в центре Тутберидзе смотрели отбор на ОИ

Чемпионка России — 2023 в одиночном катании Софья Акатьева рассказала, как в центре Тутберидзе смотрели отбор на Олимпийские игры — 2026.

«Очень волновались за Аделию и за Петю, кричали. Олимпийский отбор, в первый день было очень страшно смотреть короткую программу. Все собрались. Очень хотелось, чтобы и Аделия, и Петя должным образом справились и показали свои программы»,— передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Россию на Олимпийских играх 2026 года представят два фигуриста. Ими стали Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Соревнования пройдут в Милане (Италия).

