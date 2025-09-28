Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Акатьева рассказала, в чём задумка её новой произвольной программы

Софья Акатьева рассказала, в чём задумка её новой произвольной программы
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России — 2023 в одиночном катании Софья Акатьева оценила премьеру своей новой произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Эмоции очень классные, в начале программы сильно волновалась, первый раз в сезоне хочется показать программу хорошо, не подвести тренеров, подготовка была долгая. По ходу программы постаралась быть в моменте.

В начале программы моя душа выходит, летает, а во второй половине программы под более резкую музыку она борется, чтобы вернуться в тело. Мне нравится эта программа, хорошо чувствую первую половину, во второй половине пытаюсь всё делать в такт. Мне нравятся две новые программы, хотелось уже их поменять, предыдущие катала два сезона», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Live
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android