Софья Акатьева рассказала, в чём задумка её новой произвольной программы

Чемпионка России — 2023 в одиночном катании Софья Акатьева оценила премьеру своей новой произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Эмоции очень классные, в начале программы сильно волновалась, первый раз в сезоне хочется показать программу хорошо, не подвести тренеров, подготовка была долгая. По ходу программы постаралась быть в моменте.

В начале программы моя душа выходит, летает, а во второй половине программы под более резкую музыку она борется, чтобы вернуться в тело. Мне нравится эта программа, хорошо чувствую первую половину, во второй половине пытаюсь всё делать в такт. Мне нравятся две новые программы, хотелось уже их поменять, предыдущие катала два сезона», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.