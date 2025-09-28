Петросян объяснила, почему покажет две старые программы на Олимпиаде-2026

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, по какой причине она и тренерский штаб приняли решение катать старые программы в олимпийском сезоне-2025/2026. Ранее на отборочном турнире в Пекине Петросян завоевала именную путёвку на ОИ.

«Произвольная программа того сезона была одной из лучших в моей карьере. Так что ни у кого не было вопросов, почему именно её оставили.

Короткую решили вернуть, потому что она такая энергичная, с напором. Мне сказали тренеры, что именно её надо катать на международной арене.

Я сегодня и вчера не так раскрыла всё задуманное в своих программах. Надеюсь, будет лучше», — сказала Петросян в эфире Первого канала.