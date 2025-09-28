Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян объяснила, почему покажет две старые программы на Олимпиаде-2026

Петросян объяснила, почему покажет две старые программы на Олимпиаде-2026
Комментарии

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, по какой причине она и тренерский штаб приняли решение катать старые программы в олимпийском сезоне-2025/2026. Ранее на отборочном турнире в Пекине Петросян завоевала именную путёвку на ОИ.

«Произвольная программа того сезона была одной из лучших в моей карьере. Так что ни у кого не было вопросов, почему именно её оставили.

Короткую решили вернуть, потому что она такая энергичная, с напором. Мне сказали тренеры, что именно её надо катать на международной арене.

Я сегодня и вчера не так раскрыла всё задуманное в своих программах. Надеюсь, будет лучше», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Live
Петросян допустила две ошибки в прокате. Нужно срочно восстанавливаться к ОИ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android