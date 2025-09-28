Скидки
Фигурное катание

Петросян рассказала, что пробовала исполнять четверные прыжки после травмы

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, что попробовала исполнять четверные прыжки после травмы.

«Тяжело ли было исполнять произвольную на прокатах? Нет, не очень. В Пекине приболела чуть-чуть, но сейчас всё нормально. В Петербурге всегда люблю выступать, прокаты, наверное, обсуждать не будем. Не знаю, что зрителям могло понравиться, но вроде аплодировали.

Пробовала четверные прыжки после травмы, тулуп уже выезжала, но пока это нестабильно, тяжело и некомфортно», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Аделия Петросян ранее на отборочном турнире в Пекине завоевала именную путёвку на ОИ.

