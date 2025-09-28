Скидки
«Из Аргентины не писали? А должны были?» Петросян — о внимании фанатов после Пекина

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян высказалась о внимании фанатов после победы на отборочном турнире в Пекине, где она завоевала именную путёвку на Олимпийские игры в Милане (Италия).

«Прокат набрал миллион просмотров? Ощутила ли внимание? В «Телеграме» смогла всем ответить, было тяжело, но я это сделала. Из Аргентины не писали? А должны были? Не знаю (улыбается). Мне всё равно, плохое или хорошее пишут, могу читать спокойно, отходить и кататься. Мама ругает, что мне не надо об этом думать», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

