Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян ответила на вопрос об участии в этапах Гран-при России

Петросян ответила на вопрос об участии в этапах Гран-при России
Комментарии

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян высказалась о своём возможном участии в этапах Гран-при России.

«Планы на сезон? Мы ещё не решили, вроде бы в начале серии Гран-при должна выступить, но ещё ничего не утвердили», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Аделия Петросян выиграла отборочный предолимпийский турнир, оставив позади двух чемпионок Европы. Именно эта победа позволит фигуристке участвовать в Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в нейтральном статусе в случае прохождения дополнительной проверки МОК.

Материалы по теме
Бойкова с Козловским сделали чистый четверной выброс. Новая первая пара страны? LIVE
Live
Бойкова с Козловским сделали чистый четверной выброс. Новая первая пара страны? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android