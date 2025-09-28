Петросян ответила на вопрос об участии в этапах Гран-при России

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян высказалась о своём возможном участии в этапах Гран-при России.

«Планы на сезон? Мы ещё не решили, вроде бы в начале серии Гран-при должна выступить, но ещё ничего не утвердили», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Аделия Петросян выиграла отборочный предолимпийский турнир, оставив позади двух чемпионок Европы. Именно эта победа позволит фигуристке участвовать в Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в нейтральном статусе в случае прохождения дополнительной проверки МОК.