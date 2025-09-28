Аделия Петросян объяснила, почему хотела отказаться от отбора на ОИ-2026

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, почему хотела отказаться от участия в олимпийском квалификационном турнире в Пекине (Китай). Со спортсменкой провёл беседу хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз.

«Хотела попросить замену перед олимпийским отбором? Пришли люди, которые со мной поговорили, сказали, что это не обсуждается, что будешь об этом жалеть. Сейчас я понимаю: если бы я там не выступила и не получила бы квоту, было бы, конечно, плохо. Много со мной Даниил Маркович разговаривал, вытаскивал меня. Надо использовать шанс, как бы ни опускались руки. К счастью, нашлись люди, которые меня развернули и смогли вытащить. У меня долгое время не было серьёзных травм. Я не тренировалась, и меня это выбило по части психологического состояния. Наложилось потом ещё то, что прыжки не очень восстанавливались», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Петросян выиграла отборочный предолимпийский турнир.