Петросян отреагировала на вопрос, готова ли выступать на Олимпиаде без тренера

Аделия Петросян
Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян ответила на вопрос, о том, готова ли она поехать на зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане (Италия) без тренера. Спортсменка уже была без наставника на отборе в Пекине (Китай).

«Надеюсь, я заранее буду об этом знать. Не буду разговаривать на эту тему», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее россиянка одержала победу на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, завоевав путёвку на Игры, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Она обошла двух чемпионок Европы.

