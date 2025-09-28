Скидки
«Ярко? Так и продолжим дальше». Новый тренер Бойковой/Козловского — о работе с парой

Тренер Станислав Морозов, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался о работе с российскими фигуристами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

«Я немного волнуюсь, потому что последний раз такой зал с таким количеством зрителей я видел в 2016 году с вами, Максим Леонидович (обращается к Транькову). Это было ярко? Надеюсь, так и продолжим дальше», — сказал Морозов в эфире Первого канала.

В произвольной программе на контрольных прокатах сборной России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили чистый четверной выбор. Музыкальная тема их новой произвольной – Moonlight Sonata Epic Version — Samuel Kim / Moonlight Sonata Trailerized — Wall of Noise.

