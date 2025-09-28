«Большой шаг». Бойкова/Козловский — о первом четверном выбросе в карьере в ПП

Чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о первом четверном выбросе в карьере, который они исполнили в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

Бойкова. Я очень довольна, очень рада, что у меня наконец-то это получилось. Это пока что не соревнования, но это всё равно большой шаг для меня, что именно в соревновательной программе, в соревновательной атмосфере получился этот элемент так, как я его умею делать.

Козловский. Дорогие друзья, я очень рад, что первый раз на соревнованиях в программе мы исполнили четверной выброс в родном для нас Юбилейном, в родном Петербурге. И мы рады, что этот по-настоящему важный момент мы пережили вместе с вами. То ли ещё будет, — сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.