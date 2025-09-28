Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бойкова и Козловский исполнили чистый четверной выброс в ПП на контрольных прокатах

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге проходят контрольные прокаты произвольной программы сборной России у пар. Дуэт Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в прокате исполнил чистый четверной выброс.

Спортсмены в рамках программы пытались исполнить четверной выброс в прошлом году на мемориале Панина-Коломенкина, но упали. Остальные разы были только на шоу и чемпионате России по прыжкам.

Музыкальная тема их новой произвольной – Moonlight Sonata Epic Version — Samuel Kim / Moonlight Sonata Trailerized — Wall of Noise.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).