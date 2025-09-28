Скидки
Мишина/Галлямов вернут старые костюмы к произвольной программе

Мишина/Галлямов вернут старые костюмы к произвольной программе
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
Призёры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов сообщили об изменениях в своём внешнем виде к произвольной программе. Они рассказали, что вернут старые костюмы.

Мишина. В первую очередь ощущение радости, что мы вернулись и можем показывать такое катание, не на пике формы пока, но для начала сезона хорошо.

Галлямов. По костюмам не знаем, как будет, изначально я должен был выступать в красном костюме, но мне показалось это скучным, этот костюм шился как запасной, я решил выйти в нём здесь. Красный костюм будет потом, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

