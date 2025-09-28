Мишина и Галлямов рассказали, планируют ли четверной выброс

Призёры Олимпийских игр — 2022 в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России рассказали, планируют ли четверной выброс.

Мишина. В первую очередь план был восстановить то, что у нас уже было.

Галлямов. У нас на будущее много планов, главное, чтобы это было реализуемо и без травм.

Мишина. Любой четверной элемент — это классно, это очень много работы, поэтому ребят, конечно, поздравляем. У Тамары Николаевны были ученики с у-си — Кавагути/Смирнов, которые выполняли два четверных выброса и даже не в начале программы, — передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.