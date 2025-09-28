Скидки
Осокина/Грицаенко: мы хотим бороться с ними без четверных

Осокина/Грицаенко: мы хотим бороться с ними без четверных
Фигурист Артём Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной, после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России высказался о желании добавить четверные выбросы.

«Нет, у нас нет мыслей делать такие элементы [четверной выброс], мы хотим добиться такого уровня, чтобы соревноваться с ними без четверных. Пока наши тройные элементы не будут доведены до идеала, мы не можем усложняться», — приводит слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Произвольная программа фигуристов поставлена под El Tango De Roxanne — Jose Feliciano, Ewan McGregor, Jacek Koman — саундтрек к фильму «Мулен Руж» о французских кабаре.

