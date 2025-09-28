Кагановская: ощущаем себя в новой программе по-другому

Двукратная победительница финала Гран-при России в танцах на льду Василиса Кагановская, ныне выступающая в паре с Максимом Некрасовым, высказалась о выступлении в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России. Для нового танца они взяли культовую музыку Rain In Your Black Eyes — Ezio Bosso.

«В первую очередь хотим сказать большое спасибо Бенуа за прекрасную работу, потому что программа вышла… Я даже не знаю, как описать, мы получаем огромное удовольствие, катая эту программу, для нас это что-то новое, по-другому ощущаем себя в ней», — приводит слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.