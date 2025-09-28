Кагановская/Некрасов рассказали либретто произвольной программы

Двукратная победительница финала Гран-при России в танцах на льду Василиса Кагановская, ныне выступающая в паре с Максимом Некрасовым, высказалась о произвольном танце, который поставлен под музыку Rain In Your Black Eyes — Ezio Bosso.

«В программе мы две замороженные души, которые потерялись в мире. Потом мы сталкиваемся друг с другом и размораживаемся, программа показывает путь от замороженного состояния до точки, когда они могут двигаться в одном направлении, и главное, что вместе. Эта программа больше чем про любовь, про родство душ», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.