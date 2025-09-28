Кагановская: ритм-танец для нас сложнее

Двукратная победительница финала Гран-при России в танцах на льду Василиса Кагановская, которая ныне выступает в паре с Максимом Некрасовым, высказалась по поводу ритм-танца в новом сезоне.

«Для нас короткий танец сложнее физически в этом сезоне из-за того, что он заводной и быстрый, мы больше на нём устаем. Произвольный — дышащий, но всё равно тяжёленький», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге продолжились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Василиса Кагановская и Максим Некрасов представили произвольную программу под композицию Rain, In Your Black Eyes Эцио Боссо.