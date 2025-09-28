Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренеры Кагановской и Некрасова — о новой ПП: видны стиль и линии Бенуа Ришо

Тренеры Кагановской и Некрасова — о новой ПП: видны стиль и линии Бенуа Ришо
Комментарии

Тренеры танцоров на льду Василисы Кагановской и Максима Некрасова Алексей Горшков и Анжелика Крылова высказались о новом произвольном танце пары, который поставил Бенуа Ришо. Программа поставлена под музыку Rain In Your Black Eyes — Ezio Bosso.

Горшков. Думаю, когда прослезился тренер — это полдела. Мне хочется, чтобы прослезился зал.

Крылова. Идея принадлежит Алексею Горшкову. Он подобрал музыку. Идею продвигал Бенуа Ришо. Он воплощал эту идею в ребятах. Стиль виден, линии видны, фирменность какая-то. Я думаю, это получилось. Очень понравилось, — сказали Горшков и Крылова в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Сложный старт сезона: Петросян допустила две ошибки, а Гуменник снова пошёл на пятиквадку
Сложный старт сезона: Петросян допустила две ошибки, а Гуменник снова пошёл на пятиквадку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android