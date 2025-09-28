Тренеры Кагановской и Некрасова — о новой ПП: видны стиль и линии Бенуа Ришо

Тренеры танцоров на льду Василисы Кагановской и Максима Некрасова Алексей Горшков и Анжелика Крылова высказались о новом произвольном танце пары, который поставил Бенуа Ришо. Программа поставлена под музыку Rain In Your Black Eyes — Ezio Bosso.

Горшков. Думаю, когда прослезился тренер — это полдела. Мне хочется, чтобы прослезился зал.

Крылова. Идея принадлежит Алексею Горшкову. Он подобрал музыку. Идею продвигал Бенуа Ришо. Он воплощал эту идею в ребятах. Стиль виден, линии видны, фирменность какая-то. Я думаю, это получилось. Очень понравилось, — сказали Горшков и Крылова в эфире Первого канала.