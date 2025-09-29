Двукратная чемпионка Японии Рика Кихира объявила о переходе в танцы на льду

Японская фигуристка Рика Кихира, ранее выступавшая в женском одиночном катании, перешла в танцы на льду. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях.

«Рада сообщить, что мы с Синго Нисиямой создаём дуэт. Теперь я попробую себя в танцах на льду.

Благодарна моей семье, федерации и спонсорам, которые поддержали меня в этом начинании, а также Синго Нисияме, который подарил мне ещё один шанс в моей карьере в фигурном катании. Продолжу делать всё возможное ради своей мечты», – написала Кихира.

Спортсменка получила травму лодыжки ещё в июле 2021 года, вследствие чего не выступала в сезоне-2021/2022, пропустив Олимпийские игры, затем вернулась на соревнования осенью 2022 года, однако не показала на них высоких результатов. Впоследствии она пропустила два полноценных сезона.

Рика Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), двукратная чемпионка Японии (2020, 2021) и победительница финала Гран-при (2018).