«Просто ахнули от этой новости». Татьяна Тарасова — о новом генеральном директоре ФФККР

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о назначении бывшей российской конькобежки Светланы Бажановой на пост генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Не знакома с ней, поэтому мне тяжело оценить, насколько она сильный управленец для фигурного катания. Вчера мы были на контрольных прокатах и просто ахнули от этой новости. Если она представитель конькобежного спорта, скорее всего, это говорит о скорейшем объединении федераций», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Бажанова сменила на посту Александра Когана. Она является олимпийской чемпионкой 1994 года, многократной чемпионкой России и призёром чемпионатов Европы в конькобежном спорте.