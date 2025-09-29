Тарасова — о выступлении Алисы Двоеглазовой: два четверных тулупа впечатляют

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской одиночницы Алисы Двоеглазовой на контрольных прокатах сборной, а также рассказала, кого видит лидером в мужском и женском катании.

«Два четверных тулупа её впечатляют. Остальное всё сделает, будут шансы на победу. Программы остальных участников надо внимательно ещё смотреть.

Что касается лидеров в каждом из видов, у мужчин это Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи — молодой совсем парень, интересный. У женщин, конечно же, это Аделия Петросян. Вчера она была немного не в форме, но это из-за того, что они только что приехали из Пекина, потом – в Москву, затем переезжали в Санкт-Петербург. Тяжёлая неделя у них получилась», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Двоеглазовой 16 лет. На контрольных прокатах сборной, которые прошли в Санкт-Петербурге, в произвольной программе она исполнила два четверных тулупа. Также фигуристка рассказала, что в течение сезона намерена исполнять в программах тройной аксель и четверной флип.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник являются победителями квалификационного турнира в Пекине, победа на котором даёт спортсменам возможность принять участие в Олимпиаде в Милане.