Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова — о выступлении Алисы Двоеглазовой: два четверных тулупа впечатляют

Тарасова — о выступлении Алисы Двоеглазовой: два четверных тулупа впечатляют
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской одиночницы Алисы Двоеглазовой на контрольных прокатах сборной, а также рассказала, кого видит лидером в мужском и женском катании.

«Два четверных тулупа её впечатляют. Остальное всё сделает, будут шансы на победу. Программы остальных участников надо внимательно ещё смотреть.

Что касается лидеров в каждом из видов, у мужчин это Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи — молодой совсем парень, интересный. У женщин, конечно же, это Аделия Петросян. Вчера она была немного не в форме, но это из-за того, что они только что приехали из Пекина, потом – в Москву, затем переезжали в Санкт-Петербург. Тяжёлая неделя у них получилась», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Двоеглазовой 16 лет. На контрольных прокатах сборной, которые прошли в Санкт-Петербурге, в произвольной программе она исполнила два четверных тулупа. Также фигуристка рассказала, что в течение сезона намерена исполнять в программах тройной аксель и четверной флип.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник являются победителями квалификационного турнира в Пекине, победа на котором даёт спортсменам возможность принять участие в Олимпиаде в Милане.

Материалы по теме
Двоеглазова рассказала о своих эмоциях в программе под ABBA
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android