Вайцеховская высоко оценила выступление Бойковой/Козловского на открытых прокатах

Российская журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выступлении фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на контрольных прокатах национальной команды.

«Бойкова и Козловский. За выброс — просто респектище. Меня радует, что у пары наконец появился тренер, работающий только на них. Я про Стаса Морозова.

Меня радует, что отказались от идиотского жёлтого комбеза, и я очень понимаю Сашу, которая не один день проплакала в прошлом году, прежде чем смириться с этим выбором. Меня радует, что у ребят появилась просто-таки бешеная мотивация, и, похоже, в этом сезоне у них есть все шансы её удовлетворить.

Жаль, конечно, что не на Играх, но тут уж не от нас зависит.

А больше всего порадовали слова Морозова, что более физически здоровых спортсменов он за всю свою предыдущую тренерскую работу не встречал. И что Дима с Сашей могут ещё хоть два олимпийских цикла кататься», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили на контрольных прокатах сборной с прошлогодней короткой программой «Убить Билла» и представили новую произвольную под «Лунную сонату» Бетховена. В произвольной программе Бойкова чисто приземлила четверной выброс, который пара долго тренировала, но успешно не исполняла в программах на соревнованиях.