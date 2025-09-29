Галлямов рассказал, что было сложнее всего восстанавливать после травмы

Российский фигурист Александр Галлямов поделился о том, что стало самым сложным в восстановлении после травмы, полученной весной.

— Что оказалось тяжелее всего восстанавливать на льду?

— Прыжки. У меня правильная техника с детства поставлена, с ней проблем никаких нет. Но поначалу было очень страшно приземляться на правую ногу. В этом плане самым сложным прыжком для меня оказался одинарный риттбергер. Поначалу нога очень болела, отекала, приходилось сразу после тренировок ехать на процедуры, каждый день проходить определённый курс восстановления. В общем, график был просто сумасшедший. Я же ещё пропустил довольно много занятий в магистратуре, пока ходил на костылях. Не хотел появляться в таком виде на людях.

— Почему?

— Было не то чтобы стыдно, но не очень приятно. С другой стороны, это сильно подстёгивало, появилось желание как можно быстрее начать ходить, — приводит слова Галлямова RT.