Галлямов назвал полученную на Байкале травму самой серьёзной в карьере

Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине (2022) Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что травма, которую он получил во время съёмок турнира «Открытие Байкала», оказалась наиболее серьёзной в его карьере.

— Саша, вы прилично взбаламутили информационное поле, опубликовав полное описание травмы голеностопа, случившейся в марте на Байкале. Когда поняли, что это не просто растяжение?

Александр Галлямов: На Байкале в травмпункте ближайшего посёлка мне наложили гипс, с которым я полетел домой. В Петербурге сразу после возвращения сделал КТ и МРТ, пришёл со снимками к врачу, и мне сказали, что операция не понадобится, нужно просто месяц держать ногу в покое. Но сам гипс, после того как отёк начал спадать, стал слишком свободным, и я решил его поменять. Снова поехал в травмпункт, там сказали, что накладывать гипс без нового снимка не имеют права. Я, естественно, согласился — и вот как раз тогда впервые прозвучало, что потребуется операция. После этого всё и завертелось: уже другая клиника, более профильные специалисты, которые подтвердили, что обойтись без хирургического вмешательства действительно не получится. Видимо, когда отёк спал, картина стала иной. Вот тогда-то я и понял, что всё действительно намного серьёзнее, чем казалось на Байкале.

— Это самая серьёзная травма из тех, что случались за время карьеры?

— Да. Раньше получал больше по глупости. Например, в 15 лет, когда я катался ещё не с Настей, а с Сашей Полищук, мы как-то играли на паркете в футбол. Я стою в центре нападения, чтобы просто с фланга замкнуть передачу и забить, но промахиваюсь по мячу. А в зале ворота не как в большом футболе, с круглыми штангами, а с квадратными. И я так слегка пальцем по штанге ударил.

— И палец вылетел?

— Сначала всё было в порядке. Я сходил на тренировку, мы прокатали короткую программу, а вот потом появилось ощущение, что палец стало больно поднимать. Папа отвёз меня в травмпункт, там наложили гипс, сказали две недели его не снимать. Я продержался полторы недели, потом снял и пошёл кататься, чтобы поскорее выступить на соревнованиях. Но не получилось: тренер сказал, что геройствовать ни к чему, — приводит слова Галлямова RT.