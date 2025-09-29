«Наша задача — идти маленькими шагами». Мишина и Галлямов — о старте сезона

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, рассказали о ближайших планах и оценили свою готовность к соревновательному сезону.

— Как вы оцениваете свою готовность сейчас?

Мишина: Она неидеальна, но мы способны показать две полноценные программы.

Галлямов: В прошлом году, когда мы выступали на контрольных прокатах, мы тоже далеко не идеально выступили. Я, например, во вращении меньше оборотов делал, потому что накануне приболел и еле-еле успел выздороветь и относительно восстановиться. Очень тяжело было начинать сезон. Сейчас тоже непросто, но наша задача — идти маленькими шагами, чтобы к самым главным соревнованиям успеть всё подготовить должным образом, — приводит слова фигуристов RT.