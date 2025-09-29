«Для меня это очень ценно». Самоделкина — о сотрудничестве с Рафаэлем Арутюняном

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее представлявшая Россию, рассказала о своём сотрудничестве с известным американским тренером по фигурному катанию Рафаэлем Арутюняном.

«Для меня это очень ценно. Рафаэль верил, что я смогу изменить своё восприятие, укрепить свой психологический настрой, и он понимал, насколько я готова к непрерывной работе.

Я следовала всему, что он говорил: дополнительные ледовые тренировки, большее внимание подготовке вне льда. Я даже прочитала все его интервью, пытаясь найти скрытые послания, которые могли бы указать мне путь. Осознание того, что кто-то с таким опытом верит в меня, невероятно мотивирует!

Я многому научилась, заново осмысляя некоторые основы. Выяснилось, что мой флип был поставлен на неправильной технике. Я всегда прыгала его с правой рукой впереди. Рафаэль исправил это, и вдруг всё стало намного проще.

Мы также сильно поменяли технику двойного акселя, и ещё есть над чем работать. Сальхов, пожалуй, был одним из наименее проблемных, хотя всё же требовал некоторой доработки. Как только я осознала, что моя техника далека от идеала, я начала работать над прыжками как сумасшедшая — лутц, риттбергер, всё остальное.

Я поняла, что, если я хочу приземлять качественные четверные, мне сначала нужно правильно выполнить все тройные. В противном случае мои четверные будут нестабильными, как бы я ни старалась», — приводит слова Самоделкиной Golden Skate.

18-летняя Софья Самоделкина представляет на международных соревнованиях Казахстан с 2024 года. Она является бронзовым призёром Всемирных студенческих игр (2025), чемпионкой Казахстана (2024), победителем мемориала Дениса Тена среди юниоров (2021).