«Я очень мотивирована их вернуть». Самоделкина — об элементах ультра-си

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, рассказала о цели вернуть в свой технический арсенал четверные прыжки и тройной аксель.

«Это такой план. Я хочу сольный тройной аксель в короткой программе и один четверной — вероятно, риттбергер — в произвольной. Конечно, это будет зависеть от моего состояния здоровья, но пока что я не вижу каких-то глобальных проблем. Я очень мотивирована вернуть их.

Почему именно риттбергер? Не только потому, что он не был официально приземлён и зафиксирован на взрослых соревнованиях среди женщин, но и потому, что это очень удобный для меня прыжок. Это первый прыжок, который я делаю на каждой тренировке. К тому же я успешно приземляла четверной риттбергер на юниорских соревнованиях три или четыре года назад, поэтому знаю, что это реально», — приводит слова Самоделкиной Golden Skate.