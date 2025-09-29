Самоделкина — о программе «Чардаш»: сомневалась, смогу ли поддержать такой ритм музыки

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, рассказала, как выбирала музыку к короткой программе сезона-2025/2026. В текущем сезоне спортсменка выступает под венгерский народный «Чардаш», автором постановки является канадская фигуристка Ше-Линн Бурн.

«Я вообще не знала, подо что хочу кататься в этом сезоне. Я точно знала, что не хочу оставлять старые программы — хотелось чего-то интересного, харизматичного.

«Чардаш» оказался очень приятным и мягким, но я чувствовала, что программе нужны акценты и какое-то развитие. Поэтому я послушала более быструю обработку. Она была настолько быстрой, что я помню, как сидела в машине, слушала её и сомневалась, смогу ли поддерживать такой стремительный темп музыки на льду. Однако я знала, что это правильная музыка. Я под подобное раньше никогда не каталась, и это дало бы мне шанс показать другие грани моего катания. Также я очень хотела поймать коннект с публикой, и этот отрывок мне показался идеальным для такого.

Работа шла во многом над акцентами и маленькими деталями, это было чем-то новым для меня. Сотрудничество с Ше-Линн Бурн всегда было для меня мечтой. Я видела много её программ и была её поклонницей. Никогда бы не подумала, что однажды поработаю с ней, поэтому, когда Рафаэль это предложил, я была на седьмом небе от счастья. Каждая проведённая с ней секунда на льду была творческим опытом. Каждое её движение утончённо и совершенно. Я не могла отвести от неё глаз», — приводит слова Самоделкиной Golden Skate.